Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Yurt içi kurban bedeli 975 lira, yurt dışı kurban...
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Yurt içi kurban bedeli 975 lira, yurt dışı kurban bedeli 825 lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Yurt içi kurban bedeli 975 lira, yurt dışı kurban bedeli 825 lira olarak belirlendi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:52 Kaynak: İHA
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