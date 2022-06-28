Son dakika haberi! Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2)

28.06.2022 20:00
Son dakika haberi! Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2)

Son dakika haberine göre Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın cenazesi helikopterle Diyarbakır'a getirildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın cenazesi helikopterle Diyarbakır'a getirildi. Şehit Bayram için 7. Kolordu Komutanlığı Hava Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi'ne bağlı Çınarköy mezrasına gönderildi.

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,


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Kaynak: DHA

Abdullah Bayram, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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