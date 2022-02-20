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Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

20.02.2022 15:08
Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Bir son dakika haberine göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 902'nci gününde sürüyor.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.

Oğlu gittiğinden bu yana acılar içinde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Demir, 7 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını aktardı.

"Oğlumu alana kadar gitmeyeceğim. Oğlumu istiyorum. Ne gecemiz ne gündüzümüz var. Sofrada her zaman bir tabak eksik. Son nefesime kadar oğlumun peşindeyim." diyen Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu söyledi.

Biçer, "Kararlıyız. Çocuklarımızın hepsi dağdan ininceye kadar kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Seni almadan buradan kesinlikle ayrılmayacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


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