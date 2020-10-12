Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor

12.10.2020 13:33

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 406. gününe girdi.

Diyarbakır'da 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay'a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Sadiye Tokay, yaptığı açıklamada, çocuğunu almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini söyledi.

HDP il binası önündeki eylemlerinin gece de devam edeceğini dile getiren Tokay, şöyle konuştu:

"Çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar. Utanmıyorlar. HDP'lilerin hiç Allah korkuları yok. Partililer binadan içeri girerken laf söylüyor. Biz eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Artık onlar utansınlar. Gece de nöbetimize devam edeceğiz. Gerekirse açlık görevine kadar da gideceğiz. Gece gündüz nöbetimize devam edeceğiz. Artık burası bizim evimiz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu almadan buradan kalkmayacağım."

Oğluna seslenen Tokay, "Oğlum beni duyuyorsa görüyorsa bana geri dönsün. Oğluma hiçbir zaman dargın değilim. Kapım ona açık." şeklinde konuştu.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise 406 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Dün annelerin taleplerine HDP'lilerin müzik sesini açarak karşılık verdiğini anımsatan Aydın," Müzik sesini sonuna kadar açtılar. Ayıp değil mi? Siz evlat sahibi değil misiniz? Sizde hiç mi vicdan yok? 4-5 yıldır çocuklarımızdan haber almamışız. Demokrasi anlayışınız bu mudur?" ifadelerini kullandı.

HDP'nin, oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Artık gece de eylemimizi devam ettireceğiz. Bundan sonra artık bir yere gitmeyeceğiz. HDP çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşse öyle de getirsin. HDP'nin ne hakkı var bu zulmü bize yaşattırıyor? Dünden beri uyumadık hepimiz burada nöbet tutuyoruz. HDP maalesef burada bize karşı provokasyon yapıyor. Burada eylemimizi devam ettireceğiz. Çocuklarımızı nasıl götürmüşse öyle de getirsinler. Eylemimizde kararlıyız hiçbir yere gitmeyeceğiz."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor - Son Dakika

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