Son dakika haberi | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Son dakika haberi | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 385. gününe girdi.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, evladının kaçırılmadan önce Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuduğunu ve muhabir olma hayali kurduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz"

Nilifırka, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"385 gündür buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. HDP sanmasın buradan gideceğiz. Allah'ın izniyle çocuklarımızı HDP ve PKK'dan alacağız. 16 ailenin çocukları geldi teslim oldu. Sanki çocuklarımız gelmiş gibi seviniyoruz. Allah'ın izniyle bizim de çocuklarımız gelir."

Oğluna seslenen Nilifırka, "Mehmet yavrum beni görüyorsan, duyuyorsan dön, gel, kaç devletimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. arkamızdadır." dedi.

"PKK'dan kimseye hayır gelmez"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise 385 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.

HDP'nin oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"385 yıl da geçse buradan ayrılmıyoruz. Hepimiz eylemimizde kararlıyız. Eylemimiz gittikçe sonuç veriyor. PKK'da büyük bir çözülme olmuş. 16 çocuğumuz güvenlik güçlerine teslim oldu. İnşallah çocuklarımız da sesimizi duyarlar onlar da güvenlik güçlerine teslim olurlar. Artık onlar da PKK'nın iç yüzünü görsünler. PKK'dan kimseye hayır gelmez."

"HDP yöneticileri biraz düşünüyorlarsa kendi çocuklarına baksınlar. Onların çocukları bir gün eve gelmeseler ne yaparlar? Bu sorunun cevabını HDP milletvekilleri bana versin." diyen Aydın, 4-5 yıldır çocuklarından haber alamadıklarını dile getirdi.

Çocuklarının kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Aydın, "Kendi çocuklarını Avrupa'ya göndermişler. Bu nasıl bir adalettir. Adalet bu mudur? Onlarda (HDP) vicdan varsa bu Kürt çocuklarını PKK'dan istesinler. Hepimiz eylemimizde kararlıyız." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti Sakarya'da bir binanın 4. katından atlayan kadının görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı
Muğla'da yaşayan işçi, hatalı basım 50 lirayı 20 bin liradan satışa çıkardı Muğla'da yaşayan işçi, hatalı basım 50 lirayı 20 bin liradan satışa çıkardı         
14:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı         
12:58
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı         
12:38
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı         
11:47
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı         
10:41
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 15:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei