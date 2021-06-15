Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 652'nci gününde sürüyor.

Anne Güzide Demir, 4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için oturma eyleminde yer aldığını, yaklaşık iki yıldır çocukları için eylemde olduklarını ve evlatları gelinceye kadar oturma eylemini sürdüreceklerini söyledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu aktaran Demir, "Oğlum Aziz, neredeysen çık gel. Seni çok özledim. Hastayım oğlum, ölmeden seni göreyim. Yüzüne hasret kaldım. Gel, ağabeylerin, kardeşlerin seni bekliyor. Evladımı kandırdılar. Çocuğumu HDP'den istiyorum." diye konuştu.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent de eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Evlatları için sonuna kadar eyleme devam edeceklerini dile getiren Levent, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın üstünden elinizi çekin. HDP ve PKK denilen lanetler çocuklarımızı dağlara, mağaralara götürdünüz. Ne istiyorsunuz bizim yavrularımızdan? Çocuklarımızı bırakın. Bize dünyayı verseniz bizim gözümüzde değeri yok. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Evlatlarımız o mağaralardan çıksın. Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu. Kalemleri attırıp silah verdiniz. O silahları yerin dibine gömün Fadimem. Ne olur bana gel. Dizimin dibi senin yerin. Senin oralarda işin yok."