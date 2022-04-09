Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

09.04.2022 13:31
Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Son dakika haberler: Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 950'nci gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, kızının 9 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana ondan haber alamadığını söyledi.

Evladının kaçırıldığında ayağından ameliyatlı olduğunu ve yüzde 40 işitme kaybının bulunduğunu belirten Koç, "9 yıldır kızımı sadece rüyamda gördüm. Öldü mü sağ mı bilmiyorum." dedi.

Koç, şöyle konuştu:

"HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum, artık yeter bizim çocuklarımızı versinler. HDP binası önünde 3 yıldır oturuyoruz, evladımızı istiyoruz. HDP bir gün bu çadırın önüne gelmedi. Bize 'neden buraya geldiniz, derdiniz nedir, ne istiyorsunuz?' diye sormadı. Anneler evlat derdinde. Evlatlarımızı almadan HDP'nin kapısından gitmeyeceğiz."

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da evlatları için başlattıkları eylemin 950. gününde olduğunu belirtti.

Evladının 15 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini kaydeden Aydın, "HDP bu ramazan ayında bile anne ve babaları mağdur ediyor. Bugüne kadar bize bir açıklama yapmadılar. Evlat nöbetimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bundan eminiz ki bizim bu direnişimiz HDP'nin yıkılışı olacak. Tek bir evladımız dağda olduğu müddetçe bu eylemi sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika


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