Diyarbakır annelerinin feryadı beyaz perdeye taşınacak - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerin dramı, beyaz perdeye taşınıyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan yüreği yanık ailelerin dramı beyaz perde de yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Kurtlar Vadisinin Pusu, Gladyo ve Terör yapımlarına imza atan Sadullah Şentürk'ün yapacağı filmin yapımcıları ise Yaşar Tanrıverdi ve Gürsel Eker olacak.

ANNELER DESTEKLİYOR

Evlat nöbetindeki aileler, çektikleri acının tüm dünyaya aktarılacak olması nedeni ile hikayelerini filme dökecek ekibe teşekkür edip destek verdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Solmaz Örünç, "Bizim hayatımız beyaz perdeye yansıyacak, inşallah çocuklarımızı kazanacağız, hikayemiz çok ağır. Hikayemiz dağlara, taşlara ve hikayelere sığmıyor. 5 yıldır hasret çekiyoruz, inşallah çocuklarımızı kazanacağız. Filmde bizim hasret hikayemiz anlatılacak, inşallah bu bize uğurlu gelir e evlatlarımız geri gelir. Annelere çağrım var, bu filmi izlesinler, anneler evlatlarına sahip çıksınlar. Filmi çekecek olanlara teşekkür ederiz" dedi.

(Murat Başal/İHA)