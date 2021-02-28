Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan 2 bin 380 esnafa bin 500 lira, esnafın yanında çalışan 8 bin 417 çalışana ise gıda kolisi yardımında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Vali Münir Karaloğlu tarafından açıklanan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanan karar gereği il genelinde iş yerleri ve faaliyetleri durmuş olan kahvehane, kıraathane, çay evleri, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, düğün salonları, bilardo salonları, çay bahçeleri, kafe, restoran, sauna, hamam, halı sahalar, okul kantinleri ve okul servis şoförleri olmak üzere esnaf odalarına kayıtlı 2 bin 380 kişiye bin 500 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Destek paketi kapsamında kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan iş yerlerinde çalışıp işlerini kaybetmiş olan çalışanlara da esnaf odalarının bildirdiği sayı doğrultusunda 8 bin 417 kişiye gıda kolisi desteği sağlandığı aktarılan açıklamada, "İçerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı koliler esnaf odaları aracılığıyla çalışanlara ulaştırılmıştır." denildi.