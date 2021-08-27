Son dakika haberi... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen Türkeli ilçesinde yol ve köprüleri onarıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesinde kullanılmayacak duruma gelen yol ve köprülerin onarımını gerçekleştiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görevlendirilen ekipler, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmalarını sağlamak için, çalışmalarını, selden dolayı bozulan yollar ve yıkılan köprülerde yoğunlaştırdı.

Sel bölgesinde görevlendirilen ekipler, Türkeli ilçesini Sinop'a bağlayan Sarmaşık köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Köyleri, Türkeli ilçesine bağlayan yollar üzerinde bulunan köprülerde de çalışma yürüten ekipler, menfezli geçici köprüyü tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Büyükşehir Belediyesine ait tır çekici aracı ise Ayancık, Türkeli ve Bozkurt ilçelerine ihtiyaç duyulan araçları taşıyor.

Ekipler, Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri silinene kadar çalışmalarını sürdürecek.