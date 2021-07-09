Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (4)

Erdoğan: "Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada ( Irak'ın kuzeyinde) başladılar. Çünkü bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın ve medeniyetimizin düşmanı"

Erdoğan: "HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır."

Erdoğan: "Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan hala 'barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi' diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP."