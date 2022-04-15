Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

15.04.2022 21:28
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmaya tarafların akrabalarının da dahil olmasıyla olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı olayda yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Yaralı 5 kişinin tedavisi devam ederken olayla ilişkin 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Sedat Irmak/ İHA)

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 5 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI ESNAFIN PARK KAVGASINA 6 TUTUKLAMA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 5 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI ESNAFIN PARK KAVGASINA 6 TUTUKLAMA Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında, 11 gözaltı Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında, 11 gözaltı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
20:52 İBB: İndirim talebini 48 saatte uygularız
20:44 Mansur Yavaş, öğrenciler için toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek
20:37 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
20:36 Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor
20:32 Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı
20:31 Sokak köpekleriyle ilgili paylaşım yapan Tilbe: "İnsan öldüren köpekleri alın" dedim
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 21:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement