Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi için gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 15'i adli mercilerce hakkında yakalama kararı bulunanlar olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 1,20 gram toz esrar, 14,83 gram kubar esrar, 40 kök Hint keneviri ve 3,54 gram metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Diyarbakır'da 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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