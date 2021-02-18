Son dakika haberi! Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

18.02.2021 13:11
Son dakika haberi! Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da 11 operasyonda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için düzenlenen "Narko Terör Tırpan-3" operasyonunda 256 kilogram daha esrar bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 11 operasyonda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için düzenlenen "Narko Terör Tırpan-3" operasyonunda 256 kilogram daha esrar bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narko-terör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevir imha edildi, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi.

Kararlılıkla sürdürülen çalışmalarla uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüpheliler de birer birer tespit edildi.

"Narko-Terör Tırpan-1" operasyonu

Yakalanmaları için düzenlenen "Narko-Terör Tırpan-1" operasyonunda Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan aramada gözaltına 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konuldu.

"Narko-Terör Tırpan-2" operasyonu

7 Şubat'ta da Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice'nin Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde yürütülen "Narko-Terör Tırpan-2" operasyonunda 15 arama sonucu ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste arama yapıldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 200 gram esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi bulundu.

"Narko-Terör Tırpan-3" operasyonu

16 Şubat'ta da Lice ilçesinin Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerinde "Narko-Terör Tırpan-3" operasyonu yapıldı.

11 aramada ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adreste yapılan aramada 5 şüpheli yakalandı, 256 kilogram esrar, iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır, Kenevir, Terör, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Diyarbakır'da 256 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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