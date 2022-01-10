DİYARBAKIR - Adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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