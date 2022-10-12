Düzenlenen operasyonda 205 gram kubar esrar maddesi ve 25 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli H.Y.(33) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Y.(33) cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde H.Y.(33) isimli şüphelinin ikametinin bahçesinde yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit eden Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Diyarbakır'da bahçesinde uyuşturucu eken şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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