Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ? - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ?

29.09.2022 15:45

Diyarbakır haber... İçişleri: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ?İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ?

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonların 49'uncu gününde; Hani ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ? - Son Dakika
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