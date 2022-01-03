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Son dakika haberi: Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

03.01.2022 12:22
Son dakika haberi: Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da, 14 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Diyarbakır'da, 14 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Tören, Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi.

Şehit aileleri ve saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı törende, Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yaptığı konuşmada, şehitlerin 6'sının çocuk, birinin de kızını dershaneden almaya gelen bir baba olduğunu hatırlatarak, hepsini rahmetle andığını söyledi.

"Eren'in annesi olarak bin parça puzzle gibiyim." diyen Eronat, bin parça olduğunu ancak en önemli parçasının eksik olduğunu dile getirdi.

Eronat, "Ömrümüzü hiçbir şey yapmadan yasla elbette geçiremeyiz. Çocuklarımız gitti, mücadele etmek bize kaldı. Mücadelemiz bugün çok şükür güzel yerlere geldi. Kadim şehrimizin sokakları artık çok güvenli. Durduk yere bir bombayla hayatlarımızın ve hayallerimizin kararma ihtimali kalmadı. Bu bizim muradımızdı." dedi.

"Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti, güvenlik güçlerimizin büyük gayreti ve gençlerin 'dur' demesiyle terörü şehrimizden sonsuza dek sürdük. Evladımı bir anda kaybettim. Allah düşmanıma dahi böyle bir acıyı göstermesin. Terörün kol gezdiği bir yerde bizim yaşadıklarımız sürpriz değil, olağan sonuçlardır. Bu sorumluluk ve bilinçle PKK'ya karşı tavrımızı net olarak ortaya koymalıyız. Bugünkü kazanımlarımızdan, ne olursa olsun asla vazgeçmemeliyiz. Hep birlikte daha iyi bir Diyarbakır inşa ettiğimiz zaman çok daha güzel bir Türkiye'de yaşayacağız." ifadelerini kullanan Eronat, terör örgütü PKK'nın, Kürtler için mücadele ettiğini söylerken Kürtlere kıymaktan asla geri durmadığını aktardı.

Eronat, evladı şehit olan ya da dağa götürülen annelerin bu dünyada acılar içinde kavrulduğunu belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Çocukları da birer fidan gibi hayattan koparılıyor. Bu saatten sonra tek bir evladı dağdaki çakallara kaptırmayacağız. Çocuklarını PKK'nın elinden almak için gayret eden Diyarbakır annelerinin onurlu mücadelelerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Diyarbakır halkı çok büyük. Bugüne kadar kimse evladını kaybetmesin diye verdiğim mücadele vardı ve vermeye de devam edeceğim. Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

"Bir daha bu hainlere fırsat vermeyeceğiz"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise terörün çirkin yüzünü, Diyarbakır'ın o gün bir kez daha yaşadığını ifade etti.

Şehitlerin bıraktığı emanete sahip çıkacaklarını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şehitlerin kanlarını yerde koymayacağız. Şehitlerimize sözümüz var. O gün o acıyı annelere, babalara, Diyarbakır'a ve Türkiye'ye yaşatanlar bugün kaçacak delik arıyorlar. Ne Diyarbakır ne Türkiye ne de insanlık, bu ve benzeri olayları bir daha yaşamasın diye temenni ediyoruz. Bugün kentimizde huzur ve güven ortamımız var. Bunu temin edebilmek için çok mücadele verdik. Devletimiz ve milletimiz el ele güvenlik güçlerimiz her türlü fedakarlığı gösterdi, Diyarbakır ve Türkiye'nin her şehrinde çok güzel güven ve huzur ortamımız var. Bu ortamı sürdürme kararlılığımız var. Bir daha bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutursak şehitlerimize vefasızlık yapmış olacağız. İhaneti de unutmayacağız. Unutulan ihanet tekerrür eder. Onun için bu millete, topluma ve şehre ihanet edenleri unutmayın. Unutmayın ki hainlik bir daha tekrar etmesin. Şehitlerimize Rabb'im rahmet etsin."

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Bomba, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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