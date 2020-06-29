Yakalanan sürcü F.E'nin ifadesi doğrultusunda bazı adreslere düzenlenen operasyonda firari şüpheliler A.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Sürücünün "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca başladı. Bir süre sonra duran ve içindeki 3 kişiden 2'sinin karanlıktan faydalanarak kaçtığı otomobilde 12 kilo 600 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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