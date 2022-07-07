Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı

07.07.2022 14:22
Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 (Lice/Daralan) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu su timlerinden oluşan 1040 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Daralan Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda; 2,5 kilo toz esrar ve 45 kilo 600 gram kubar esrar olmak üzere toplam 48 kilo 100 gram esrar, 665 bin 736 kök kenevir bitkisi, 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 su motoru ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


YORUMLAR
500
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm: 'Sağlıkta şiddete artık yeter diyoruz' Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm: 'Sağlıkta şiddete artık yeter diyoruz'
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 14:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement