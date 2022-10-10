Son dakika haberi... Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış2 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış2 Operasyonu' başlatıldı

10.10.2022 00:57
Son dakika haberi... Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış2 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Bayırlı ve Koçmarin mezralarında "Eren Abluka Sonbahar Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel ve 41 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Operasyonun ilk gününde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bayırlı, Koçmarin ve Sağlık Mahallesi kırsallarında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirilirken, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi, 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Terör örgütünün finans sağlaması engellendi

Operasyon çerçevesinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış2 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış2 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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