Son dakika haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama

12.10.2022 18:23

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürlüğü ve diğer birimler tarafından eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürlüğü ve diğer birimler tarafından eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından eylül ayında kent genelinde 118 operasyon düzenlenip, 146 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eylül ayında yapılan 118 operasyonunda bilançosunda ise 6 bin 816 litre akaryakıt, 71 bin 228 paket sigara, 1780 kilogram kıyılmış tütün, 150 kilogram nargile tütünü, 817 adet puro, 60 adet sigara likiti, 5 milyon 324 bin 580 dal makron, 350 adet cep telefonu, 272 adet cep telefonu aksesuarı, 594 adet kol saati, 2 adet dinleme ve kayıt cihazı, 131 adet sahte bilet, 11 bin 148 tıbbi malzeme, 2 adet av tüfeği, 45 adet av fişeği, 2 adet uzun namlulu tüfek, 156 adet uzun namlulu fişeği, 1 adet kesici ve delici alet, 23 adet tabanca, 33 adet şarjör, 612 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama - Son Dakika
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