Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'DA EYLÜLDE 1 TON 145 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 93 KİŞİ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da polisin eylül ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 711 operasyonda, 1 ton 145 kilo çeşitli uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 846 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında diğer şubelerle de iş birliği yapılarak, eylül ayında kent genelinde 711 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 846 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 879 kilo 251 gram esrar, 260 kilo 230 gram skunk, 6 kilo 887 gram metamfetamin, 113 gram eroin, 19 gram kokain, 1484 kök keneviri, 4 bin 403 ecstasy, 443 sentetetik ecza, 10 hassas terazi, 2'si uzun namlulu 4 tüfek, 5 uzun namlulu silah şarjörü, 166 uzun namlulu silah fişeği, 4 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 19 tabanca fişeği ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 187 bin 870 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 93'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 24'ü adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler de serbest bırakıldı. (DHA)