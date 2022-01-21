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DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı

21.01.2022 16:49

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki Saadet Yılmaz, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki Saadet Yılmaz, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisine kadar getirildi.

Genç kızın durumunun ağırlaşması üzerine aile durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kent merkezinden havalanan ambulans helikopter, hastanın bulunduğu Pirinçlik mevkisine iniş yaptı.

Sağlık ekiplerince helikoptere alınan Yılmaz, götürüldüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı
DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı

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Saadet Yılmaz, Diyarbakır, Ambulans, Bağlar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Gazdan etkilenen genç ambulans helikopterle ulaşıldı - Son Dakika
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