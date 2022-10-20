Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 11 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 11 GÖZALTI

20.10.2022 11:50

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı. Organizatörlerin daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentte getirdikleri tespit edildi. Ayrıca organizatörlerin bir müddet kentte ağırladıkları kaçak göçmenleri, batıdaki büyük şehirlere taşıdıkları belirlendi. Ekipler, 18 Ekim'de belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan 5 ay süren çalışmalarda 170 düzensiz göçmenin yakalandığı, göçmenlerin sevkini sağlayan 7 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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