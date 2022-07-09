Son dakika haberi: DİYARBAKIR'DA JANDARMANIN HAVADAN VE KARADAN DENETİMİNDE 26 SÜRÜCÜYE CEZA

DİYARBAKIR'da jandarmanın havadan ve karadan yaptığı denetimde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 sürücüye toplam 8 bin 653 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Diyarbakır- Bingöl kara yolu üzerinde İçişleri Bakanlığının 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı. Denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 8 bin 653 TL cezai işlem uygulandı.