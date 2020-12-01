Son dakika haberi! Diyarbakır'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, bu akşam saat 21.00'den başlayıp sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır sessizliğe büründü. Polis ve zabıta ekipleri kent genelinde denetimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan', kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi 21.00-05.00 ve haftası sonları ise gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlatılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında tüm il ve ilçelerde bugünle birlikte hafta içi saat 21.00-05.00 arası hafta sonları da gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Bu kapsamda kısıtlamanın başlamasıyla Diyarbakır'da saat 21.00'den sonra kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri denetime başladı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan iş yerleri ve kişilerinin yanı sıra sokağa çıkmayı ihlal edenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.