Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı

30.06.2022 15:50

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da korkutan yangın.

Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bacanın alev almasıyla apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın dış cephesini boydan boya kaplayan baca alev aldı. Apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı. Çevreyi saran dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Diyarbakır'da korkutan yangın...Alevler apartmanı sardı - Son Dakika

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