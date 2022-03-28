Son dakika... Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

28.03.2022 18:48
Son dakika... Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı.

Diyarbakır'da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı. Ölümden dönen çocuk babasına teslim edilirken, anne gözaltına alındı.

Olay, bugün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.E.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çocuğu annesinden alıp babasına teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında - Son Dakika


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