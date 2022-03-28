Son dakika haberi | Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında - Son Dakika
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

28.03.2022 20:26

Son dakika haber: Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında Diyarbakır'da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı.

Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı. Ölümden dönen çocuk babasına teslim edilirken, anne gözaltına alındı.

Olay, bugün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.E.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çocuğu annesinden alıp babasına teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Son dakika... 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI -2 Son dakika... 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI -2 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı (2) 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı (2) Son dakika... Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında Son dakika... Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında - Son Dakika


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