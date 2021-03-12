Son dakika haberi: Diyarbakır'da "Kudüs Müslümanlarındır" temasıyla kitlesel basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyarbakır'da "Kudüs Müslümanlarındır" temasıyla kitlesel basın açıklaması yapıldı

12.03.2021 15:27
Son dakika haberi: Diyarbakır'da

Son dakika haber... Diyarbakır'da "Kudüs Müslümanlarındır" temasıyla kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

Diyarbakır'da "Kudüs Müslümanlarındır" temasıyla kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

Mustazaflar Cemiyeti ve Özgür Kudüs Platformu üyesi bir grup Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde Mescid-i Aksa için bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Mustazaflar Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Cahit Ünsal, "İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bir asra yakın zamandır terör şebekesi siyonistlerin işgali altındadır." dedi.

Bu işgalin boyutunun her geçen gün büyütülmeye çalışıldığını ifade eden Ünsal, "Çeşitli vesilelerle Kudüs'ün işgali gündeme gelmiş olsa bile İslam ümmetinin bu tepkileri maalesef yeterli düzeyde olmamıştır. İslam ümmetinin ortak davası olan Kudüs'ü, terör çetesinin yapmış olduğu katliamları, sürekli bir şekilde gündemimizde tutmamız İslami ve dahi imani bir sorumluluğumuzdur. Kudüs'ün işgalden kurtulması, Mescid-i Aksa'nın hürriyeti için bu mukaddes davanın sürekli olarak gündemde olması gerekmektedir. Kudüs'ü gündemde tutacak her türlü girişimi kıymetli buluyor, imkanlarımız dahilinde destekliyoruz." diye konuştu.

Kudüs'ün İslam ümmetinin can damarlarından olduğunu ve kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Ünsal, işgalin ve ihanetin çepeçevre kuşattığı Kudüs'ün muhakkak bir gün azat olacağını dile getirdi.

İslam ülkelerinin idarecilerine seslenen Ünsal, şu ifadelere yer verdi:

"Artık kendinize gelin. İslam topraklarını kan gölüne çeviren canilere karşı durun. Mukaddesatımızı çiğneyen siyonist barbarlığı durdurun. İşgal rejimi ile bırakın normalleşmeyi, var olan siyasi, ekonomik, askeri tüm ilişkilerinizi sonlandırın. İşgali meşru gören pratiklerinizden utanın. Ülkelerinizde siyonist rejimi besleyen lobileri kapatın, para baronlarını terör listesine alın. Bu meydanlardan yükselen tepkileri görünce hamasi nutuklar değil atacağınız somut adımlarla siyonist işgale karşı çıkın. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, bütün bir ümmetindir. Ümmetin tekbir ferdi kalana kadar siyonist işgale karşı mücadele sürecektir. Bu meydandan dile getirilenler slogandan ötedir. Her bir sözümüz ve kararlığımız, siyonist rejimin kaygılarını artırmaya yetecektir. Bekleyin Muhammed'in ordusu, Hayber'in fatihleri, Selahaddin'in torunları ansızın gelecektir."

Yahudileştirme Karşıtı Kudüs Komitesi Başkanı Nasır el-Hedmi Diyarbakır'daki etkinliğe, Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) Genel Başkanı Molla Enver Kılıçaslan ise Kudüs'te eşzamanlı düzenlenen programa katılarak birer konuşma yaptı.

Açıklamanın ardından gruptakiler Siyonizm aleyhine sloganlar attı, tekbirler getirdi.

Diyarbakır, Kudüs, İslam, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' temasıyla kitlesel basın açıklaması yapıldı - Son Dakika


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