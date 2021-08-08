DİYARBAKIR'DA KURS BİNASININ ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, üç katlı Kuran kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde çıktı. Üç katlı Kuran kursu binasının çatısında dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.