Son dakika haberi! Diyarbakır'da kuyumcuyu silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kuyumcuyu silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan'da merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşen nitelikli yağma olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, elinde silah ve bıçak olan 2 şüphelinin bir araçtan olay yerine yakın bir alanda indikleri, şüphelilerin kuyumcuya girecekleri sırada iş yeri sahibi Z.A. tarafından fark edildikleri, iş yeri sahibinin belindeki silahını çıkardığı sırada şüphelilerden M.D'nin, Z.A'ya bir kez ateş ettiği belirlendi.

Zanlı M.D'nin iş yerine girmeden diğer zanlı B.B. ile geldikleri istikamete doğru kendilerini bırakan araca binerek kaçtıkları tespit edildi.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada, kuyumcuya saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.