Son dakika haberi | Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada
Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da şehir içi ulaşımı yapan minibüs sürücüsü ile yolcular arasında 'fazla yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı.
DİYARBAKIR'da şehir içi ulaşımı yapan minibüs sürücüsü ile yolcular arasında 'fazla yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde yolcular sürücüye 'Kaptan bu kadar fazla yolcu alma' 'Zaten koronavirüs var' 'Yeter ağabey' diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisine rağmen sürücünün yolcu almaya devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.
Son Dakika Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü