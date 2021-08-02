Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu - Son Dakika

THK Başkanı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna yanıtı spikeri de şaşırttı

İşte il il son durum! Antalya ve Muğla'da mücadele sürüyor, 2 şehirde daha yangın çıktı

Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu

İçkale AmidA Höyük'deki kazılarda Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait çok sayıda el bombası bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bomba bulundu.Bulunan bombalarının sayısının şimdilik 750 adet olduğu öğrenilirken, alanda yapılacak çalışmaların tamamlanması sonrası net sayının açıklanacağı bidirildi.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkalede 8 bin yıllık Amida Höyük 'deki arkeolojik kazılar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında devam ediyor.

Daha fazla bomba olduğu düşünülüyor

Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken, ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarından Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.

Polis bombaları inceleyecek

Bombaların daha fazla olabileceği öğrenilirken, çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri, alanda yapılan çalışmalarda, titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelemek üzere kriminal şubeye götürdü.

Açıklama yapılacak

Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek, konu ile ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu daha sonra aktarılacağını söyledi.