Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 44 EC 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI - Son Dakika

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