Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Bulutçeker Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil devrildi.

Kazada, R.Ç (23) hayatını kaybetti, eşi H.Ç ve 1 yaşındaki kızı ile otomobilde bulunan M.Ç, M.Ç ve İ.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.