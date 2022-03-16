Son dakika haberi: Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

16.03.2022 11:11
Son dakika haberi: Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA bünyesinde faaliyet yürüten kişiler ile terör örgütü arasındaki ilişki ağının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın kadın yapılanması mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenleyenlere yönelik teknik takip yapıldı.

Ekiplerce sabah saatlerinde 29 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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