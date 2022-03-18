VAN'ın Çaldıran ilçesinde 26 Kasım 1976 tarihinde meydana gelen depremde görevlendirilen ve 27 Aralık 1976 tarihinde görev yerleri olan Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na dönerken Bağpınar Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 4 askerin anısına yapılan anıt; restore edilmiş haliyle yapılan törenle tekrar açıldı.

Bağpınar Mahallesi'ndeki anıt açılış töreninde Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Hava Grup Komutan Vekili Pilot Albay İsmet Baştuğ, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu,18 Mart Çanakkale Zaferimizin 107'nci yılını kutladığımızı anımsatarak, "Bugün aynı zamanda şehitleri anma günü. Millet olarak şehitlerimize vefa borcumuz var. Biz de şu anda önünde durduğumuz anıt da bu milletin şehidine, vefasının bir örneğidir" dedi. Söz konusu askerlerin Van Çaldıran'dan dönerken helikopterlerinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olduğunu belirten Vali Karaloğlu , sözlerini şöyle sürdürdü: " Türkiye 'nin yaşadığı en acı depremlerden bir tanesi, Van Çaldıran'da yaşanmış. 3 bin 840 vatandaşımızı kaybetmişiz. 1976'da o günkü devlet imkanlarıyla jandarma teşkilatımız Diyarbakır'daki unsurlarını Van'a milletin yarasını sarsın, acısını dindirsin diye göndermiş. Orada görevlerini tamamlayan askerlerimiz üslerine dönerken bu bölgede kaza kırıma uğramış ve şehit olmuşlar. 4 rütbeli askerimiz, rabbim onlara rahmet etsin, onlar bu millet için canlarını feda etti. Bu milletin acısını dindirmek için yoldayken canlarını feda ettiler. Burada onların adına bir anıt yapılmış. Bu anıt bugün yenilendi. Rabim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın."Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Bir insanın en değerli varlığı canıdır. Ama canını gözünü kırpmadan vatan, toprak, namus için ve değerleri için veren kişiye şehit denir. Burada bu uğurda memleket uğrunda, insanlık uğrunda şehit olan 4 askerimizin anıtının önünde duruyoruz. Aslında şehitlerimizin bu anıtlara ihtiyaçları yok. Ama bizim onların ruhunu anlamamız için, onların vatan için verdikleri bedeli anlayabilmemiz için bu anıtlara çok ihtiyacımız var" dedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1976 yılındaki depremden Diyarbakır'daki üssüne dönerken kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunmakta olan Jandarma Albay Hilmi Noyan ile birlikte helikopter mürettebatından 1'inci Pilot Yüzbaşı Remzi Görpına, 2'nci Pilot Üsteğmen Esat Akbaba ve teknisyen Astsubay Üst Çavuş Nihat Oran şehit olmuştu.