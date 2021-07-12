Gölde yapılan arama çalışmaları sonucu Gider'in cesedine ulaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ,112 Acil Servis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için baraj gölüne giren Gider (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Aydın Gider (23), arkadaşlarıyla gezmek için Yoncalı köyü mevkisinde baraj gölü kıyısına gitti.

Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde serinlemek için Kralkızı Baraj Gölüne giren genç boğuldu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu - Son Dakika

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