Son dakika haberi... Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokağa çıkma kısıtlamasında karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede endişe ve korku yaratan olayda 2 kişi yaralanırken, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda mermi kovanı ele geçirildi. Park halindeki bir otomobilinde mermi isabet etmesiyle zarar gördüğü kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.