Son dakika haberi! Diyarbakır'da sosyal mesafeli sabah sporu - Son Dakika

Son dakika haberi! Diyarbakır'da sosyal mesafeli sabah sporu

Son dakika güncel haberine göre Diyarbakır'da sosyal mesafeli sabah sporu uygulaması başlatıldı.

Diyarbakır'da sosyal mesafeli sabah sporu uygulaması başlatıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği sabah sporu etkinliklerine normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Anıt Park, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda sosyal mesafe kuralları sağlanarak yeniden başladı.

Sabah sporu etkinliğinden, vatandaşlar her hafta sonu sabah 07.00 ile 09: 00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Vatandaşlar, 2 saat boyunca alanında profesyonel kadın ve erkek eğitmenler eşliğinde kültür, fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step-aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Diyarbakır'da sosyal mesafeli sabah sporu - Son Dakika
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