Son dakika haberi: Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı Diyarbakır'da düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında, aralarında görevden alınan HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı

Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu

Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir

1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı

Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı