Son dakika haberi: Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 101 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 101 şüpheli hakkında yakalama kararı
20.11.2020 09:35
Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.
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