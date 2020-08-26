Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Kontrolsüz kavşakta 2 araç kafa kafaya çarpıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçe karayolunda kontrolsüz kavşakta kafa kafaya çarpışan 2 araçta 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'dan Haniye giden 23 ABE 855 plakalı otomobil ile Silvan'dan Diyarbakır istikametine giden 23 ABC 614 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan 2 araçta toplamda aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada araçta bulunan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan kazaya hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.