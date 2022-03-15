DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

15.03.2022 18:15

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan B.U. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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