DÜ'den yapılan açıklamaya göre, kampüsteki kütüphane personelinin olası bir yangında bilinçli ve hazırlıklı olması için yangın tatbikatı düzenlendi.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Ali Emiri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Diyarbakır'da yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.