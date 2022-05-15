Son dakika haberi... Diyarbakır'da yaralı bulunan arı kuşuna özenli bakım - Son Dakika

Diyarbakır'da doğada baygın ve yaralı halde bulunan arı kuşuna Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve bakım hizmeti sunuluyor.

Kent kırsalında vatandaşlar tarafından baygın ve kanadından vurulmuş olarak bulunan arı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Arı kuşunun Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

Uzman ekip tarafından büyük bir özenle bakımı, tedavisi yapılan arı kuşu, kanat sargısının sökülmesinin ardından rehabilite edilerek doğaya salınacak.