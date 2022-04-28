Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı

28.04.2022 09:49
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı

Son dakika habere göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan detaylı çalışmalar neticesinde 18 şüpheli tespit edildi. Çalışmalar neticesinde 25 Nisan tarihinde 24 adrese operasyon yapılarak 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Operasyonlar çerçevesinde şüpheli 1 şahsın askerlik görevinde olduğu, 1 şahsın ise tutuklu olduğu belirlenirken, yapılan aramalarda, 20 adet cep telefonu, 17 adet simkart, 1 adet hafıza kartı, 4 adet harddisk, 1 adet laptop ve 1 adet modem ele geçirildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Futbol, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: 16 kişi adliyeye çıkartıldı - Son Dakika
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