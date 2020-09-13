Son dakika haberi | Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'da, son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen kent genelinde maske takanların sayısı az.İçişleri Bakanlığı'nca, 8 Eylül'de 81 il valiliğine gönderilen genelgede mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Son dakika haberi | Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da, son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen kent genelinde maske takanların sayısı az.

İçişleri Bakanlığı'nca, 8 Eylül'de 81 il valiliğine gönderilen genelgede mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulama sürerken, Diyarbakır'da son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen bu yasağı ihlal edenler oldu. Kentin en işlek caddeleri arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde de yürüyenlerin arasında maskesiz çok sayıda kişi görüldü. Maskeleri kollarına veya çene altlarına takarak gezenler ise kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'Yaşar Kemal Caddesi'ndeki esnaf Adem Pusat, maske kuralının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, 4 gün önce amcasını koronavirüsten kaybettiğini söyledi. Pusat, "Şu an bir amcam da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Bu, ciddi bir durumdur ve sorumluluk almak lazım. Maske ve sosyal mesafeye çok önem verilmesi gerekiyor" dedi. 'MASKEYİ AİLEMİZ İÇİN DE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"Maske kuralı ihlalinin çok yanlış bir davranış olduğunu ve insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Pusat, "Türkiye'de ve dünyada insan kaybı yaşıyoruz. İnsanlardan tek ricam maskeyi lütfen takalım. Bunu kendi şahsımız için olmazsa bile ailemiz ve çocuklarımız için kullanmak zorundayız. İnsan sağlığı dünyadaki en önemli şeylerden biridir. Bundan 3 gün önce çok değerli aile büyüğümüzü kaybettik. Şu an da ise biri de yoğun bakımda" diye konuştu.Öte yandan, trafik ekipleri de kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yaya ve motorize olarak yoğunluğun olduğu duraklar ile taksi, minibüs ve otobüslerde maske kuralları ile alınan tedbirleri kontrol etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor - Son Dakika

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